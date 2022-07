Eine laue Sommernacht im stimmungsvoll beleuchteten Park, gute Musik und dazu köstliche Pfälzer Weine – Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre können Besucher der „Nacht der Weine“ wieder den schönen Park der Villa Wieser in Herxheim am Abend genießen. Veranstalter ist der Verein Südliche Weinstraße Herxheim in Kooperation mit den Winzern. Am Samstag, 16. Juli, findet die Veranstaltung ab 19 Uhr im illuminierten Park der Villa Wieser in Herxheim statt. Winzern aus Herxheim, Rohrbach und Insheim laden zu einem stimmungsvollen Abend ein. Im Vordergrund stehen die Weine der Weingüter Bus, Schaurer und Martin aus Insheim, des Weinguts Becker aus Rohrbach sowie des Weinguts Anton aus Herxheim. Diese werden auch als in einer Weinprobe präsentiert. Die „Nacht der Weine“ bietet außerdem ein kulinarisches Angebot unter anderem mit frisch gebackenen Flammkuchen. Die Musikgruppe „Zeitlos“ sorgt mit Hits aus Pop und Rock für die musikalische Untermalung. Neben einer stimmungsvollen Beleuchtung erwarten die Besucher auch Lounge-Möbel zum Verweilen. Bei Einbruch der Dunkelheit wird die Gruppe „Only Fly“ eine Feuershow inszenieren. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung entfällt bei vorhersehbarem Dauerregen.