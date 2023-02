In ein Haus in der Lindelbrunnstraße in Vorderweidenthal ist am frühen Samstagmorgen wahrscheinlich eingebrochen worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden Nachbarn gegen 4.15 Uhr wach, weil aus dem gegenüberliegenden Haus laute Geräusche kamen. Zudem hörten sie Stimmen von dort. Bei einer späteren Durchsuchung konnte die Polizei keine Einbrecher antreffen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Laut Polizeibericht hat ein Anwohner im Zusammenhang mit dem Einbruch eine „stämmige Person“ mit Skateboard beobachtet. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.