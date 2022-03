Eine Verkehrskontrolle in Bad Bergzabern ist zwei Personen zum Verhängnis geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte die 27-jährige Fahrerin keine gültige Fahrerlaubnis. Gegen sie lag nach Straftaten aus dem Bereich der Eigentumskriminalität ein Haftbefehl vor. Auch ihr 31-jähriger Beifahrer wurde mit Haftbefehl gesucht. Beide Personen wurden festgenommen und noch am Dienstagabend einem Haftrichter vorgeführt. Im Anschluss kamen sie in eine Justizvollzugsanstalt.