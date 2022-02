Zwei Jugendliche haben am Mittwochabend in der Königstraße in Bad Bergzabern nach einem verbalen Streit eine 41-Jährige zu Fall gebracht und sind geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, war einer der beiden Jugendlichen gestolpert und dadurch der Frau in den Rücken gefallen. Sie stürzte und verletzte sich dabei leicht. Die Gründe, die zum Wortgefecht geführt haben, sind nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06343 93340.