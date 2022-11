Am Dienstag, 29. November, gegen 8 Uhr fuhr der 45-jährige Fahrer eines Citroen Jumper auf der L493 aus Vorderweidenthal kommend in Richtung Silz. 500 Meter nach dem Ortsausgang Vorderweidenthal kam es zum Zusammenstoß der Außenspiegel mit einem Transporter, teilt die Polizei mit. Der weiße Transporter setzte seine Fahrt in Richtung Vorderweidenthal einfach fort, ohne sich um den Schaden von geschätzten 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343 93340 oder unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.