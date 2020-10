Wegen eines Unfalls war die A 65 zwischen der Anschlussstelle Edenkoben und der Raststätte Weinstraße-Ost bei Edesheim am Sonntagabend voll gesperrt. Wie die Polizei berichtet, war ein 50-jähriger Autofahrer gegen 21.20 Uhr in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf der rechten Fahrspur unterwegs. Ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, zog er auf die linke Fahrspur, auf der ein 35 Jahre alter Autofahrer herannahte, um zu überholen. Trotz Vollbremsung und Ausweichversuchs nach rechts konnte der Überholende den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Infolge der Kollision drehte sich das Auto des Überholenden, schleuderte gegen die Mittelleitplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Fahrspur stehen. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Während dessen war die Autobahn gesperrt. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 18.500 Euro.