Wegen Beleidigung ermittelt die Polizei gegen den Fahrer eines Sprinters, der am Samstag gegen 13 Uhr auf der A65 bei Rohrbach in Richtung Ludwigshafen einen anderen Autofahrer beleidigt haben soll. Wie die Polizei mitteilt, dauerte dem Sprinter-Fahrer offenbar der Überholvorgang des 52-jährigem Vordermannes zu lange, weshalb er ihm die „Scheibenwischergeste“ zeigte, als er ihn kurz darauf selbst überholte. Das Kennzeichen ist bekannt. Scheibenwischergeste bedeutet, dass man mit der Hand vor dem Gesicht hin- und her wischt, um dem Gegenüber zu bedeuten, dass er beschränkt ist.