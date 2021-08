Die 28-Jährige und ihr einjähriges Kind, die bei einem Unfall am Sonntagnachmittag zwischen Altdorf und Gommersheim aus einem Porsche-Cabriolet geschleudert worden sind, liegen noch auf der Intensivstation, sind aber außer Lebensgefahr und in stabilem Zustand. Das hat der Leiter der Polizeiinspektion Edenkoben, Michael Baron, am Montagnachmittag mitgeteilt. Wie berichtet, waren das Kind mit einem Rettungshubschrauber und die Mutter mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Zum Unfallhergang – der Sportwagen war bei einem Überholmanöver verunglückt – gibt es noch keine neuen Erkenntnisse. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin in Landau, Angelika Möhlig, auf Anfrage. Möhlig rechnet damit, dass der beauftragte Gutachter einige Zeit brauchen wird, um Licht ins Dunkel des Geschehens zu bringen. Daher steht auch noch nicht fest, ob Mutter und Kind angeschnallt waren. Möglich ist das, da es auch auf den hinteren Notsitzen des Cabrios die Möglichkeit zur Befestigung von Baby- oder Kindersitzen mittels Isofix-Befestigung gibt. Noch ist nicht bekannt, wem der Wagen gehört. Wie berichtet, saß ein 41-Jähriger am Steuer, der keine Fahrerlaubnis hat. Der Mann kommt aus dem Raum Neustadt. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus.