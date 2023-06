Das Weinfest „Göcklinger Summer“ steht an. Ob Blasmusik oder Rock, von Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juni, gibt es in dem beschaulichen Winzerdorf viel Musik auf die Ohren. Am Freitagabend um 19 Uhr werden die Feierlichkeiten offiziell eröffnet und von der Göcklinger Musikkapelle umrahmt. Es gibt auch Tanzdarbietungen. Im Laurentiusgarten am katholischen Kindergarten bieten zwei Winzerhöfe und fünf Weingüter sowie die neugegründete Landjugend Wein und deftige Speisen an. Ob Rebknorzespieß, Rumpsteak, Salatteller oder französische Crêpes – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Das Weingut Alte Dorfmühle sowie die Weinstube der Familie Knauf bieten neben ihrer Verpflegung auch musikalische Unterhaltung von „Neto Mendes Brazil“ oder „Steven McGowan“ und einen Bingoabend an. Für zehn Euro gibt es auch einen Weinprobierpass der fünf Weinproben ermöglicht. Darüber hinaus ist es dieses Jahr zum letzten Mal möglich, den Raritäten- und Bücherflohmarkt auf der Pfarrwiese zu besuchen.