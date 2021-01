Unbekannte sind am Montag zwischen 6.30 und 11 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Karlheinz-Lintz-Straße in Edenkoben eingebrochen. Die Täter hebelten laut Polizei die Terrassentür des Anwesens auf und stahlen Bargeld. Zudem entstand Sachschaden von 2000 Euro. Hinweise an die Kripo unter Telefon 06341 2870.