Die Polizei ist auf der Suche nach dem Fahrer eines Traktors, der am Montagnachmittag auf der B427 ein entgegenkommendes Auto beschädigt hat und anschließend davongefahren ist. Laut Polizeibericht fuhr ein 54-Jähriger mit einem Hyundai mit SÜW-Kennzeichen von Oberhausen in Richtung Bad Bergzabern, als ihm auf Höhe der Ortsumgehung Kapellen-Drusweiler ein Traktor mit Anhänger begegnete. Dabei berührten sich die beiden Fahrzeuge, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Zwar wollte ein unbekannter Unfallzeuge die Verfolgung des Traktors aufnehmen, er fand ihn allerdings nicht mehr. „Der Traktor dürfte bei dem Zusammenstoß am Reifen oder am Anhänger auf der Fahrerseite ebenfalls beschädigt worden sein“, heißt es im Polizeibericht weiter. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Auch der Unfallzeuge soll sich unbedingt bei der Polizei melden.