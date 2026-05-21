Edesheim Mit THC im Blut am Steuer
Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Edesheim einen 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der am Steuer einen zu hohen Wert des Cannabis-Wirkstoffs THC im Blut hatte. Laut Mitteilung wurde der Mann gegen 10.30 Uhr in der Speyerer Straße kontrolliert; er habe schon zu Beginn der Kontrolle zugegeben, am Vorabend drei Joints konsumiert zu haben, so die Polizei weiter. Der Schnelltest habe dementsprechend auf THC reagiert. Der 25-Jährige durfte nicht weiterfahren, er musste außerdem einen Bluttest abgeben, um die genaue Konzentration des Stoffs zu bestimmen, wovon wiederum abhängig ist, wie schwer die Strafe ausfällt.