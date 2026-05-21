Die Polizei hat am Dienstagmorgen in Edesheim einen 25 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der am Steuer einen zu hohen Wert des Cannabis-Wirkstoffs THC im Blut hatte. Laut Mitteilung wurde der Mann gegen 10.30 Uhr in der Speyerer Straße kontrolliert; er habe schon zu Beginn der Kontrolle zugegeben, am Vorabend drei Joints konsumiert zu haben, so die Polizei weiter. Der Schnelltest habe dementsprechend auf THC reagiert. Der 25-Jährige durfte nicht weiterfahren, er musste außerdem einen Bluttest abgeben, um die genaue Konzentration des Stoffs zu bestimmen, wovon wiederum abhängig ist, wie schwer die Strafe ausfällt.