Eine 37-Jährige ist am Montag mit ihrem Ford Fiesta im Straßengraben gelandet. Laut Polizei befuhr die Frau gegen 8.15 Uhr die Ortsumgehung Bad Bergzabern von Pleisweiler-Oberhofen kommend in Richtung Bad Bergzabern. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich um 180 Grad auf der Fahrbahn und kam abseits der Fahrbahn zum Stillstand. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Verletzt wurde die Fahrerin nicht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.