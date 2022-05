Zu viel, wirklich viel zu viel, Alkohol hatte ein 41-jähriger Autofahrer am Mittwochabend intus, wie die Polizei berichtet. Ein Zeuge hatte gegen 19 Uhr die Dienststelle verständigt, weil ein Autofahrer auf der B38 zwischen Niederohrbach und Billigheim-Ingenheim auffällig in Schlangenlinien gefahren sei. Noch vor Eintreffen der Polizei kam der Fahrer kurz vor dem Ortseingang von Ingenheim von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Fahrbahnteiler, wie die Beamten mitteilen. An dem Unfallort entdeckten die Polizisten zunächst das beschädigte Auto. In der Nähe erwischten sie dann auch den Fahrer, der deutlich betrunken war, und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von 3,6 Promille. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht zu. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.