In Unterzahl einen Rückstand gegen einen klassenhöheren Gegner aufholen: Das klingt schier unmöglich. Der TB Jahn Zeiskam schaffte das im Verbandspokal 2013 nach einem Elfmeter-Krimi. Der langjährige Ortsbürgermeister Roland Humbert erinnert sich an eine Partie für Fußball-Romantiker.

Roland Humbert denkt gerne an diesen Tag der Deutschen Einheit. Selten hat Zeiskams ehemaliger Bürgermeister das Wort Feiertag wohl so wörtlich genommen. Das lag an dem