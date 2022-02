An einem Feldweg im westlichen Ortsbereich von Göcklingen wurde in den vergangenen Wochen mehrfach aus Gitterboxen ofenfertiges Brennholz gestohlen. Der unbekannte Täter hat zu verschiedenen Tatzeiten etwa einen Ster Scheitholz entwendet. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge soll es sich bei dem Täter um eine männliche Person, etwa 50 Jahre alt mit einer Glatze und vermutlich tätowierten Armen handeln. Die letzte Tat ereignete sich laut Polizei zwischen dem 28. Januar und dem 7. Februar. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, bittet die Polizei, sich telefonisch unter 06341 287-0 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.