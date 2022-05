Wohl rund 4000 bis 5000 Liter Heizöl sind im Bereich Mühlhofen in die Kanalisation gelangt. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, hatten Mitarbeiter der Kläranlage Billigheim-Ingenheim am Nachmittag des 27. April das Öl im Bereich der Kläranlage bemerkt. Sie konnten eine Ausbreitung in der Anlage verhindern. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Heizöl im Bereich Mühlhofen in die Kanalisation gelangte. Auf welche Weise und wo genau das Heizöl eingeleitet wurde, ist bislang unbekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Trinkwassers und Fließgewässer seien nicht gefährdet gewesen. Das Öl wurde von einer Fachfirma entsorgt. Im Einsatz waren zudem die Freiwillige Feuerwehr Landau-Land, Mitarbeiter der Verbandsgemeinde und der Kreisverwaltung SÜW.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Verursacher unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de.