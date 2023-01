In einem Mehrfamilienhaus in der Bad Bergzaberner Innenstadt, im Bereich der Weinstraße, sind mehrere Kellerabteile aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. Als Tatzeitraum wird Donnerstag, 19.45 bis 22 Uhr, genannt. Laut Polizei ist es bereits in den zurückliegenden Wochen – insbesondere im Stadtgebiet Bad Bergzabern – zu mehreren Kellereinbrüchen gekommen. Meist würden die unverschlossenen Eingangstüren zu Mehrfamilienhäusern genutzt, um in die Räume zu gelangen. Aus den Kellerabteilen werden dann unterschiedlichste Gegenstände erbeutet.