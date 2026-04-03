Der Lions Club Landau-Südpfalz hat in seiner jüngsten Mitgliederversammlung das Präsidium für das kommende Clubjahr bestimmt. Wie der Verein mitteilt, wurde Maik Hauptmann zum neuen Präsidenten gewählt, der den Club unter das Jahresmotto „We serve – Mehr gemeinsam“ stellt. Ziel sei es, das soziale und gesellschaftliche Engagement des Clubs in Landau und der Südpfalz weiter auszubauen und dabei insbesondere die Gemeinschaft innerhalb des Clubs sowie mit Partnern in der Region zu stärken.

Das Präsidium

Präsident: Maik Hauptmann; Vizepräsident: Maximilian Gerau; Kassierer: Marco Breßler; Clubsekretärin: Ann-Katrin Assel; Leo-Beauftragte: Christin Sauer; Mitgliedschaftsbeauftragter: Matthias Beck; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Karsten Liftin.