Eine Lkw-Fahrer hat am Samstag gegen die Sozialvorschriften verstoßen. Gegen 11.40 Uhr fiel der Sattelzug, der auf der A65 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, in Höhe der Anschlussstelle Edenkoben einer Polizeistreife auf. Der Lkw-Fahrer wurde auf der Raststätte Pfälzer Weinstraße West kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 36-Jährige mehrfach gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte. Ein entsprechendes Bußgeldverfahren wurde nun gegen ihn eingeleitet, teilt die Polizei mit.