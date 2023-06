Der Lions-Club Landau hat dessen Präsident Andreas Doll Vertretern von neun Vereinen und Institutionen Spendenschecks in Gesamthöhe von rund 39.000 Euro überreicht. Diese hohe Spendensumme resultiert aus dem Erlös des Lions-Flohmarkts, über das Jahr verteilte Aktionen des Clubs sowie Spenden der Mitglieder anlässlich diverser Feierlichkeiten, wie der Lions-Club mitteilt. Bei der Scheckübergabe in der Festhalle in Landau berichteten die Empfänger über ihre Aktivitäten und klärten auf, was sie mit der Zuwendung gestalten können. 11.000 Euro sind dabei für ein aus der Südpfalz organisiertes Frauenprojekt in Bolivien. Das vom Verein Freunde Boliviens unter Vorsitz von Sabine Seybold-Leonhard geförderte Programm unterstützt Frauen in El Alto, welche Opfer von Gewalt sind oder akut bedroht werden. Ermöglicht werden dort die Förderung von beruflicher und kleinstunternehmerischer Qualifikationen, die Stärkung des weiblichen Selbstwertgefühls, die Selbstverteidigung sowie Einzelfallberatung durch einen Psychosozialen- und Rechtsberatungsdienst. Der Lions-Club unterstützt zudem den Kinderschutzbund Landau-SÜW, die Terrine Landau und den Verein Silberstreif mit jeweils 4000 Euro, das Chawwerusch-Theater mit 6000 Euro, die Zoo-Schule mit 2000 Euro, die Jugendfarm erhielt 6240 Euro, die Südpfalzlerchen 1000 Euro und das Fermate Musikfestival 500 Euro.