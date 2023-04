Seit der Gründung 1995 tagte der Lions-Club Leinsweiler-Südliche Weinstraße einmal im Monat im Hotel Leinsweiler Hof in Leinsweiler. lm Sommer 2022 gab es dort einen Eigentümerwechsel und die neue Geschäftsführung kündigte dem Club mit sofortiger Wirkung. Erfreulicherweise sei man in Rohrbach im Restaurant ,,Zum Bahnhof 1894“ fündig geworden und werde dort in Zukunft die Clubabende abhalten, teilte der Serviceclub jetzt mit. Aus diesem Grunde sei nun der bisherige Ortsname Leinsweiler aus dem Clubnamen gestrichen worden, der Club heiße ab sofort Lions-Club Südliche Weinstraße.

Am Freitag, 2l. April, lädt er für 20 Uhr zu einem Kabarettabend in die Aula der Uni am Campus Landau ein. Der Wirtschafts- und Finanzkabarettist Ghin Meyer werde „mit Witz und Hirn die lrrungen und Wirrungen der Finanzwirtschaft analysieren“. Mit dem Erlös wird die Tafel in Herxheim unterstützt.

Der Club hat sich zudem entschlossen, mit der Übernahme eines sogenannten DeutschIandstipendiums die Verbundenheit mit der Universität zum Ausdruck zu bringen. Mit dem Deutschlandstipendium werden seit dem Sommersemester 2011 deutschlandweit begabte Studierende an staatlichen und staatlich anerkannten Hochschulen mit einem monatlichen Zuschuss in Höhe von 300 Euro unterstützt. Die Hälfte der Mittel dafür stammt von privaten Geldgebern (Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen, Alumni et cetera), die die Hochschulen selbst einwerben müssen. Die andere Hälfte kommt aus dem Haushalt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.

Des Weiteren hat der Club der Landauer Tafel 1000 Euro gespendet. Die gleiche Summe erhielt die Tafel von der in Celle ansässigen Stiftung ,,Stiftunglife - gemeinnützige Stiftung für Leben und Umwelt“. Diese habe den in Deutschland ansässigen Lions-Clubs angeboten, jede Spende an eine Tafel bis zu einer Höhe von 1000 Euro zu verdoppeln.