Der Verkauf des vom Lions Club Annweiler zum zwölften Mal aufgelegten Adventskalenders ist im vergangenen Jahr „erfolgreich durchgeführt und abgeschlossen werden“, teilt der Lions Club mit. In der Mitteilung heiß es, dass die 2500 Adventskalender bereits mehrere Tage vor dem eigentlichen Verkaufsschluss vollständig ausverkauft waren. Dies sei vor allem auch wegen des ausgewählten Kalendermotivs gelungen, das dem Lions Club von dem in Annweiler ansässigen Künstler Alexander Solotzew zur Verfügung gestellt worden sei. Ein Lob lässt der Lions Clubs auch auch den Sponsoren zukommen, die auch in diesem Jahr zum Erfolg des Kalenders beigetragen hätten.

Der Reinerlös des Kalenders konnte für gute Zwecke im Bereich der Verbandsgemeinde Annweiler aufgewendet werden, informiert der Club. So wurden rund 7000 Euro an bedürftige Familien in der Verbandsgemeinde Annweiler verteilt, 1000 Euro gingen an die Kinder- und Jugendhilfe der Diakonissen Neustadt-Speyer zur Unterstützung von der Einrichtung in Queichhambach. Die Gewinne können noch bis zum 31. Januar unmittelbar bei den jeweiligen Sponsoren abgeholt werden, teilt der Lions Club mit.