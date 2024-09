Alte Stammkunden und ein junges Publikum mit Interesse an Nachhaltigkeit. Das war die Mischung, die am Wochenende den Flohmarkt im Alten Kaufhaus besuchte, sagt der ehemalige Präsident des Landauer Lionsclubs Stephan Pellegrini. Pünktlich um 8 Uhr konnte am vergangenen Samstagmorgen sein Amtsnachfolger Christian von Perbandt viele bereits vor der Türe wartende Kunden begrüßen. „Für eingefleischte Flohmarkt-Besucher ist der Lions Flohmarkt inzwischen ein fester Termin im Jahr, aber immer mehr junge Menschen sind Kunden des Flohmarktes, da die Idee ,den Waren ein zweites Leben zu schenken’ in dieser Generation immer wichtiger wird“, so Pellegrini. Der Lions Club habe es sich zum Ziel gesetzt nur ausgesuchte und hochwertige Waren anzubieten und so hätten viele Besucher das Gefühl mehr einen „Second-Hand-Laden“ als einen Flohmarkt zu besuchen.

Mit dabei waren in diesem Jahr die Damen der Initiative „Landau Kreativ“ , die ihre selbst gefertigten Strick- und Häkelwaren anboten. „Bereits um 13 Uhr waren viele Tische, Regale und Kleiderständer sichtbar geräumt, so dass um 15 Uhr die ehrenamtlichen Helfer glücklich auf mehr als 1000 Besucher und Einnahmen von rund 15.000 Euro zurückblicken konnten“, berichtet Pellegrini erfreut.

Der Erlös aus dem Flohmarkt werde, wie gewohnt, an kulturelle und soziale Einrichtungen und Projekte gespendet. Die genaue Aufteilung der Spendenbeträge werde bei der nächsten Mitglieder-Versammlung des Lions Club entschieden.