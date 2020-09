Das Altstadt-Shuttle in Landau für den Transport von Schülern einsetzen – das ist der Vorschlag der Fraktion Die Linke im Landauer Stadtrat. Sie hat sich Gedanken zur Schulbus-Situation in Zeiten von Corona gemacht und schlägt vor, das Shuttle bis zum Jahresende als Schulbus einzusetzen. „Wie bereits im Mobilitätsausschuss thematisiert, ist die aktuelle Lage der Beförderung von Schülern im Kontext der steigenden Infektionszahlen nicht tragbar“, teilen Tobias Schreiner, Daniel Emmerich und Moritz Ranalder von der Partei Die Linke mit. Da die Landesregierung sich ihrer Verantwortung mit einem Verweis auf die Maskenpflicht in Bussen weitestgehend ihrer Verantwortung entziehe, „ist es dringend notwendig, dass Landau hier selbst Initiative ergreift“. Mit Kosten von 250.000 Euro jährlich stelle das Altstadt-Shuttle einen erheblichen Kostenpunkt im Mobilitätskonzept der Stadt dar. „Durch das gezielte Einsetzen des Busses zu den schulischen Stoßzeiten können im Vergleich zur regulären Nutzung als Altstadt-Shuttle zugleich Kosten gespart als auch vorhandenen Ressourcen zielgerichtet zur Krisenbewältigung eingesetzt werden“, heißt es. Der Stadtrat soll sich in seiner kommenden Sitzung mit dem Thema befassen.