Mehr konkrete Antworten fordert die Stadtratsfraktion der Partei Die Linke im Oberbürgermeisterwahlkampf ein. Sie sei verwundert, in wie vielen Fragen teilweise vage Konzepte vorgestellt würden, schreibt Tobias Schreiner für die Fraktion. Die freut sich, dass die zwei Kandidaten Lukas Hartmann (Grüne) und Maximilian Ingenthron (SPD) den sozialen Wohnungsbau weiter ausbauen wollen und eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft gründen wollen. Allerdings gebe es bisher keine Antworten darauf, wie dies finanziert und ausgestaltet werden solle. Ähnlich sehe es bei den Konzepten zu Mobilität oder dem Landau-Pass für bedürftige aus, den Die Linke angeregt hatte. In Finanzierungsfragen sei Hartmann zumindest mit der Forderung, die Gewerbesteuer zu erhöhen, konkreter geworden. Dies sei nur fair und „mehr als notwendig“, dass auch Unternehmensgewinne mehr besteuert würden, um mehr Spielraum im Haushalt zu gewinnen. „Leider fehlen bei den anderen Kandidaten dazu noch die konkreten Vorstellungen. Gerade hier wäre ein klares Statement notwendig“, so Die Linke.