Im Rötzweg in Bad Bergzabern wurde im Bereich des Culinariums am Wochenende eine Laterne beschädigt. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde zudem eine dort gelagerte Kommode gestohlen und im Gegenzug ein alter Röhrenfernseher zurückgelassen. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen,