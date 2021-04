Mit 80 Euro Bußgeld sowie einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei kommt ein 55 Jahre alter Lastwagenfahrer noch recht glimpflich davon. Der hatte nach Angaben der Polizei in Edenkoben am Montag seine Ladung nicht richtig gesichert und gegen 13 Uhr auf der A65 bei der Anschlussstelle Landau-Süd mehrere Gerüstteile verloren. Bei der Polizei gingen daraufhin mehrere Notrufe ein, aber zu Unfällen war es nicht gekommen. Der Fahrer gab an, dass er seine Ladung lediglich mit einem Spanngurt gesichert hatte, weshalb seine Ladung verrutschte und von der Ladefläche flog. Nachdem er seine Fracht nachgesichert hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen.