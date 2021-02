Unbekannte haben einer 69-jährigen Frau am Donnerstag in einem Discounter in der Luitpoldstraße in Edenkoben das Portemonnaie mit Bargeld, Bankkarte und anderen Karten gestohlen. Die Frau war währenddessen mit dem Einkauf beschäftigt. Die Polizei rät: „Führen Sie Bargeld und Karten am Körper verteilt mit sich, möglichst in verschlossenen Innentaschen! Nehmen Sie nur das mit, was Sie wirklich benötigen! Lassen Sie Taschen und Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt!“