Der Landauer Verein „Getrennte Farben, gemeinsames Herz“ startet wieder die Aktion „Kleine Wünsche, große Augen“. Damit sollen besondere Herzenswünsche von Kindern in Erfüllung gehen.

Kinder und Jugendliche, die jünger als 16 Jahre sind, können ab sofort bis 6. Dezember ihre Herzenswünsche nennen. Beispielsweise auf einem der bereitgelegten Zettel im Edeka-SBK-Markt in der Johannes-Kopp-Straße. Ausgefüllt, mit Namen und Adresse, können sie dort dann in die „Geschenk-Wünsche-Box“ eingeworfen werden. Wünsche-Formulare gibt es auch auf der Homepage des Vereins unter www.gfgh-ev.org.

Diesmal sollen auch wieder Bewohner des Kinder- und Jugenddorfs Maria Regina aus Silz zum Besuch des Thomas-Nast-Nikolausmarktes in Landau eingeladen werden, was die Schausteller schon in den vergangenen Jahren großzügig unterstützt hätten, wie der neue Vorsitzende Oliver Hasert bei der Generalversammlung betonte. Pandemiebedingt musste diese Aktion 2020 ausfallen. Auch die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes Pirmasens wolle der Verein nicht aus den Augen verlieren, zudem auch wieder Kinder- und Jugendorganisationen in Landau finanziell unter die Arme greifen, heißt es in einer Pressemitteilung.

20.000 Euro Spenden

Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, benachteiligte Kinder und Jugendliche sowie Organisationen, die sich diesem Ziel verpflichtet fühlen, zu unterstützen. 2018 hatten sich 26 Unternehmer zu diesem Zweck zusammengeschlossen. Seit der Gründung gingen Spenden von rund 20.000 Euro an unterschiedliche Organisationen in der Pfalz. Initiator und Gründer war Timo Gerach. Hasert dankte ihm bei der Generalversammlung.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender Oliver Hasert, zweiter Vorsitzender Klaus Dischler, Kassenwart Jan Gehrlein.