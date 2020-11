Welche Geschäfte haben geöffnet? Wer liefert meine Weihnachtsgans nach Hause? Wo in Landau kann ich Schuhe kaufen? Diese Fragen und noch mehr werden mit der neuen unserlandau.app beantwortet.

Das Stadtmarketing möchte die Unternehmer in Landau dabei unterstützen, auf ihr Angebot und ihre Dienstleistungen in der Weihnachtszeit hinzuweisen. Die Listung im Google-App-Store ist beantragt – die Freischaltung wird in den kommenden Tagen erwartet, heißt es in einer Mitteilung.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch macht auch als Vorsitzender des Stadtmarketings Landau deutlich: Mit der Schaffung der unserlandau.app appelliere man nochmals an Bürger und Besucher, mit ihrem Einkaufsverhalten eine lebendige Innenstadt zu erhalten. Hirsch wünscht sich, dass die Südpfälzer das lebendige Unternehmertum würdigen. Die Geschäftsleute hätten viel Engagement und Mut gezeigt, in digitale Plattformen investiert und ihr Angebot in Social-Media-Kanälen vorgestellt, Communities erschaffen und sich mit Kunden vernetzt. Wirtschaftsförderer Martin Messemer freut sich, dass die App einen ersten Schritt dazu leistet, den Charme und die Vielfalt der Landauer Innenstadt sichtbar zu machen.

„Bequemer geht es nicht“

Für Ralf Leibbrand von den Aktiven Unternehmern (Aku) ist es besonders wichtig, dass Geschäfte ohne eigenen Internetauftritt in den direkten Kontakt mit der Kundschaft treten können: „Die Kundinnen und Kunden können unmittelbar aus der Web-App heraus den gewünschten Shop anrufen oder anmailen und einen individuellen Termin vereinbaren.“ Sie müssten nicht Schlange stehen und hätten ihren persönlichen Einkaufsberater. „Bequemer und persönlicher können Weihnachtseinkäufe nicht sein!“

Die Seite steht laut Stadtmarketing mit ihren Möglichkeiten am Anfang und wird schrittweise um weitere Funktionen ergänzt. Die Zeit bis zum Fest wird mit einem prall gefüllten Adventskalender versüßt. Jeden Tag gibt es Preise zu gewinnen, berichtet Andrea Bindrich.

Das Projekt ist als Gemeinschaftsleistung mit Unterstützung der städtischen Wirtschaftsförderung, dem Büro für Tourismus und dem Aku entstanden.

