Ab Mitte Juli soll es in Landau erstmals die Aktion „Spiel mich!“ geben. Vier Wochen lang stehen Klaviere an verschiedenen Orten in der Innenstadt und dürfen von allen Musikbegeisterten gespielt werden. Die Aktion beginnt voraussichtlich am Samstag, 15. Juli. Gesucht werden bis dahin noch Klavierpatinnen und Klavierpaten, bei denen die Instrumente über Nacht abgestellt werden können – beispielsweise in Geschäften. Wer Platz für ein Klavier hat, kann sich bis einschließlich 5. Juli an das Kulturbüro wenden, E-Mail an kulturbuero@landau.de.