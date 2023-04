Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Muss in der Region Rhein-Neckar künftig dichter gebaut werden, um unnötige Versiegelungen zu verhindern? Ja, wenn es nach Landau geht. Die Stadt will darauf drängen, dass in Neubaugebieten künftig deutlich mehr als 30 Wohnungen pro Hektar entstehen. Ist das das Ende des freistehenden Einfamilienhauses?

Der Wunsch nach einer dichteren Bebauung steht in einem Brief, den Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) an die Metropolregion Rhein-Neckar (beziehungsweise den für die Regionalplanung zuständigen