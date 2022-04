Am Dienstag, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in drei Gemeinden das Tempo des Verkehrs. Dabei fiel auch so manch anderer Verstoß auf, wie die Polizei berichtet. In Waldrohrbach ging’s ruhig zu, nur ein Fahrer war etwas zu schnell unterwegs und wurde mit einem Verwarnungsgeld sanktioniert. Im Tempo-30-Bereich in Birkenhördt waren zwischen 9 und 10 Uhr gleich zwölf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Dort erwischten die Polizisten auch einen Handysünder. In Steinfeld wurden bei der Geschwindigkeitskontrolle zwischen 11 und 11.45 Uhr neun Fahrer mit einem Verwarnungsgeld belegt. Der Fahrer eines Pick-up hatte geladenes Dämmungsmaterial nicht ordnungsgemäß gesichert und durfte bis zur vorschriftsmäßigen Sicherung nicht weiterfahren.