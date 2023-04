Zwei Männer sind am Freitagmorgen gegen 9.30 Uhr nach ihrem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße in Edenkoben entkommen. Nachdem die Langfinger laut Polizeibericht beim Verlassen des Ladens den Alarm ausgelöst hatten, nahmen Mitarbeiter des Marktes die Verfolgung der beiden auf. Im Bereich des „Goldenen Ecks“ verloren die Verfolger die Täter allerdings aus den Augen. Auch eine anschließende Fahndung der Polizei Edenkoben blieb erfolglos. Laut Beschreibung handelt es sich bei dem einen der Täter um einen etwa 1,70 Meter großen, schlanken Man mit dunklen Haaren, der eine hellblaue Jacke mit großer schwarzer Aufschrift und blaue Jeans trug. Sein Komplize hat kurze blonde Haare und trug eine schwarze Hose mit kurzer Sporthose darüber sowie einen auffälligen Ohrstecker mit zwei roten Kirschen und grünen Blättern. Beiden Tätern wird ein Aussehen attestiert, das auf eine osteuropäische Herkunft schließen lässt. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06232 9500 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.