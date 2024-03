Der südpfälzische Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) hat sich wegen der schlechten ärztlichen Versorgung von Rheumapatienten in der Südpfalz an die Kassenärztliche Vereinigung Rheinland-Pfalz gewandt. Wie berichtet, schließt die Rheumapraxis im Medivicus in der Paul-von-Denis-Straße in Landau im Juli. Gebhart erklärt, er habe einen Brief an den KV-Vorsitzenden Peter Heinz geschrieben, nachdem Patienten aus der Südpfalz ihn auf den drohenden Versorgungsengpass aufmerksam gemacht hätten. Die Versorgungslage mit auf Rheumatologie spezialisierten Ärzten in der Südpfalz drohe sich erheblich zu verschlechtern. Rheumapatienten hätten Schwierigkeiten, einen Arzt zu finden. Und wenn sie einen fänden, müssten sie lange Fahrtwege in Kauf nehmen. Gebhart zeigt sich davon überzeugt, dass es auch in der Südpfalz eine ausreichende Kapazität von auf Rheumatologie spezialisierten Ärzten braucht. Rheumatologie ist eine Fachrichtung der Inneren Medizin. Die KV macht derzeit auf ihrer Homepage keine Angaben zur Versorgungslage, die Übersicht über freie Arztsitze nebst Fachrichtung wird derzeit aktualisiert. Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie listet auf ihrer Homepage zahlreiche offene Stellen auf. Das Bündnis für Rheumatologie fordert, die Versorgung von 1,5 Millionen Rheumapatienten mit mehr als 500 zusätzlichen Rheumatologen zu verbessern und eine eigenständige Bedarfsplanung aufzustellen.