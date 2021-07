Ich brauche Ihre Hilfe! Bei einer Familienzusammenführung. Um ein mutmaßliches Drama einem hoffentlich noch halbwegs guten Ende zuführen zu können. Um einem Kind wieder zu seinem Kuscheltier zu verhelfen.

Die Rede ist von der Maus Eddi, die mir jetzt im Urlaub über die Füße gelaufen ist. Das kam so: Auf der Weide hinter unserer Ferienwohnung in Oberstaufen im Allgäu hat eine kleine Schafherde gegrast. Nach ein paar Tagen hatte sie die saftigen Grasbüschel so weit abgefressen, dass dort etwas zum Vorschein gekommen ist, das aus der Ferne fast so aussah, als hätte ein Schaf seinen Schwanz verloren, aber nicht näher zu identifizieren war.

Wind und Wetter haben Eddi zugesetzt

Am letzten Urlaubstag bin ich über den Stacheldrahtzaun gestiegen und habe Eddi gefunden. Ein arg gerupftes Kuscheltier in Gestalt einer Maus, der entweder zu viel Kinderliebe, vermutlich aber eher die Witterung der vergangenen Wochen und auch ein paar echte Mäuse zugesetzt haben dürften. Jedenfalls sind beide Ohren ein-, beziehungsweise abgerissen, und aus Nase und Fußspitze quillt die Wattefüllung. Nur das Etikett am Mäusepo ist noch bestens erhalten, und das weist das Kuscheltier als ein Produkt der Karlsruher Rudolf Schaffer GmbH aus. Als besagten Eddi. Dort kann Ertük Bayram zumindest ein bisschen bei der Recherche helfen. Da das Unternehmen europaweit tätig ist, kann man leider keine Rückschlüsse darauf ziehen, wo Eddi einst verkauft worden ist. Fest steht aber: Es muss nach der 38 Kalenderwoche des Jahres 2018 gewesen sein. Das sagt die Chargennummer auf einem weiteren kleinen Stofffähnchen aus.

Im Schnee verloren gegangen?

Meine Theorie ist, dass im Winter Kinder auf der zugeschneiten Weide Schlitten gefahren sind oder Schneemänner gebaut haben, wie in den vergangenen Jahren auch. Und dabei könnte Eddi, oder wie immer der kleine Kerl genannt worden ist, im Schnee verlorengegangen und erst mit der Schneeschmelze wieder zum Vorschein gekommen sein. Aber da war die Familie längst wieder daheim. Da vermutlich (und glücklicherweise) nicht jeder Mensch so neugierig ist wie der Verfasser dieser Zeilen und auch nicht jeder gleich über Zäune klettert, um unbekannte Gegenstände zu erkunden (es hätte sich ja auch um einen getrockneten Kuhfladen handeln können), dürfte Eddi auch danach noch ein paar Wochen im Freien zugebracht haben.

Bitte Beitrag teilen!

Und jetzt kommen Sie ins Spiel: Auch wenn ich bei Allgäu-Urlauben immer wieder Pfälzer getroffen habe, ab und an auch mal einen Landauer und einen Neustadter Stadtrat in meinem Lieblingsgasthaus, so wäre es doch ein Riesenzufall, wenn Eddi ausgerechnet von einem Kind aus der Südpfalz verloren worden wäre. Aber vielleicht können wir ja mal ein kleines Experiment zum angeblich höheren Nutzen sozialer Netzwerke starten. Vielleicht können Sie diese Geschichte, die natürlich auch in unserem Digitalangebot erscheint, über Facebook oder andere Kanäle in Ihrem Bekanntenkreis teilen. Wäre doch toll, wenn Eddi wieder zu seinem Kind käme. Ich bin sicher, dass er mit ein bisschen Stopfgarn und einer schonenden Wäsche durchaus noch ein paar Jahre durchhält. Bis dahin leistet er mir in der Redaktion Gesellschaft.

Kontakt

Wer die Maus Eddi vermisst, kann sich gerne an die RHEINPFALZ-Redaktion Landau wenden per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de.