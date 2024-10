Landtagspräsident Henrik Hering hat am Dienstagabend Bad Bergzabern in einer Feierstunde als „Ort der rheinland-pfälzischen Demokratiegeschichte“ ausgezeichnet. Er hoffe, dass dieser Demokratieort mit dieser Auszeichnung und Veranstaltungsreihe präsenter werde, sagte Hering bei der Verleihung. Denn nur wenig bekannt ist, dass in der Kurstadt vor mehr als 230 Jahren die erste Republik auf deutschem Boden ausgerufen wurde. Näheres zum Thema lesen Sie im ausführlichen Artikel.