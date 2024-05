Vereine, Gastronomen Einzelhändler und Privatleute haben sich zusammengetan, damit nach dem erfolgreichen Kurparkfest 2023 auch in diesem Jahr wieder in den Kurpark bei der Therme eingeladen werden kann. Der Eintritt ist frei. Beginn ist am heutigen Freitag um 18 Uhr. Musik gibt es bis Mitternacht. DJ Apartment2 legt auf, Cosmo Cat spielt. Der Samstag beginnt um 17 Uhr ebenfalls mit DJ Apartment2, die Band Tromp Projekt spielt Live-Musik. Am Sonntag ist Familientag ab 11 Uhr mit Spielen, Bühnenprogramm, Flohmarkt und verschiedenen Aktionsständen.