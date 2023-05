Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein langjähriger Kunde bezeichnet die Sparkasse als Servicewüste. Eine Mitarbeiterin hilft ihm am Telefon nicht weiter, sondern legt den Hörer einfach auf . Dann „hilft“ sich der Mann selbst, nachdem seine verlorene EC-Karte in der Geschäftsstelle am Rathausplatz hinter einer Glaswand auftaucht.

Als ein Landauer den Verlust seiner Sparkassen-EC-Karte am Freitag, 29. Juli, bemerkt, lässt er sie sperren und setzt sich per Telefon mit der Bank in Verbindung. Allerdings erst ein