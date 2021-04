Vermutlich nur noch bis Freitag müssen Verkehrsteilnehmer im nördlichen Stadtgebiet von Landau mit Verkehrsbehinderungen aufgrund von Straßenbauarbeiten rechnen. Ende 2020 waren dort bereits an mehreren Kreuzungen Ampeln modernisiert worden. Außer Strom sparender LED-Technik hatten sie Wärmebildkameras bekommen, die eine Steuerung nach Verkehrslage erlauben, akustische Signale für Sehbehinderte, längere Grünphasen für Fußgänger und teilweise Zusatzampeln in halber Höhe für Radfahrer. Jetzt lässt die Stadt dort die Asphaltdecken erneuern, weil es viele Risse und Absenkungen gab. Bei der Gelegenheit werden rote Flächen markiert, auf denen sich Radler vor den Autos aufstellen dürfen. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Gearbeitet wird unter Vollsperrung, damit es schneller geht. nach Angaben der Stadt hat das auch schon geklappt: Die Kreuzungen Nordring/Hindenburg-/Marktstraße und Nordring/Neustadter Straße sind seit Mittwochmorgen wieder frei, einen Tag früher als geplant. Jetzt sind noch die Kreuzungen Nordring/Weißquartierstraße, Neustadter Straße/Zeppelinstraße und Neustadter Straße/August-Croissant-Straße an der Reihe.