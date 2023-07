Der Landkreis Südliche Weinstraße hat erfolgreich Landesmittel für die Erweiterung der Schulsozialarbeit an der Berufsbildenden Schule SÜW am Standort Bad Bergzabern generiert. Für fünf Monate wird eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet. Sie soll auch über den Förderzeitraum hinaus erhalten werden. Aktuell besuchen circa 1500 Schüler an den drei Standorten Annweiler, Bad Bergzabern und Edenkoben die BBS. Bislang besteht eine Vollzeitstelle für Schulsozialarbeit, je zur Hälfte aufgeteilt auf die Standorte Edenkoben und Bad Bergzabern. Für eine weitere halbe Stelle in Bad Bergzabern vom 1. August bis 31. Dezember hat das Land Rheinland-Pfalz nach Antrag einen Festzuschuss von 6375 Euro zugesagt. Die durch den Landeszuschuss nicht gedeckten Kosten von rund 8000 Euro trägt der Kreis. Das Jugendamt hat angekündigt, die Schulsozialarbeit im Landkreis grundsätzlich konzeptionell neu aufzustellen.