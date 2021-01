Wenn an den kommenden Wochenenden wieder ein Besucheransturm auf die Winterlandschaft rund um den Heldenstein losbricht, dann wird die Kreisverwaltung SÜW die Straße zwischen Edenkoben und dem Forsthaus Heldenstein sperren, wie sie am Freitag ankündigt. Es würden bereits Vorbereitungen getroffen, um die Strecke kurzfristig dicht machen zu können, falls es erneut zu Verkehrsproblemen kommen sollte. Die Polizei hatte die Straße bereits am vergangenen Sonntag wegen spiegelglatter Fahrbahn und der Vielzahl der Ausflügler gesperrt. Da es am Donnerstag auf der K 6 bei der Lolosruhe zu Verkehrsbehinderungen kam, weil Fahrer ihre Autos rechtswidrig auf der Straße parkten, hat die Kreisverwaltung zusätzliche Halteverbotsschilder aufgestellt, um das Verbot noch deutlicher zu machen. Das Ordnungsamt wird das Parkverhalten kontrollieren. Die Behörde kündigt an, verkehrsbehindernd abgestellte Fahrzeuge abschleppen zu lassen. Das gilt auch für die Straße zur Kalmit, wie die Edenkobener Polizei mitteilt. Der Gipfel bei Maikammer war am vergangenen Wochenende von Besuchern überrannt worden. Die Zufahrt zum oberen Parkplatz musste gesperrt werden. Bei erneuten Problemen droht wieder eine Straßensperrung. Deswegen rät das Ordnungsamt aktuell von Fahrten zur Kalmit ab.