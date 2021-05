Im Kreis Südliche Weinstraße ist die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag auf über 150 gestiegen. Wenn dies an drei Tagen so bleibt, greift die Bundesnotbremse, die einige neue Einschränkungen bringt. Glücklicherweise blieb der Wert am Samstag unter der Marke. Doch die Tendenz steigt schon wieder.

Sobald der 150er-Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen erreicht wird, ist im Einzelhandel bis zum übernächsten Tag Terminshopping noch erlaubt, danach nur noch das Abholen von im Voraus vorbestellter Ware („click & collect“). Die Geschäfte des erweiterten täglichen Bedarfs wie Supermärkte, Drogerien und Apotheken sind davon nicht betroffen.

Steigt der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 165, ist ab dem übernächsten Tag Präsenzunterricht an Schulen untersagt und Kitas dürften nur noch eine Notbetreuung anbieten. Auch das rückt in den Bereich des Möglichen: Denn der Wert kletterte im Kreis SÜW am Freitag auf 163,8. Am Samstag war er zwar mit 143 niedriger, doch meldete das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz gestern erneut einen Anstieg auf 164,7. In Landau (123,7) und im Kreis Germersheim (124,8) blieben die Werte unter 150.

Liegt die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100, tritt ab dem übernächsten Tag die Bundesnotbremse außer Kraft und es werden bestimmte Einschränkungen, etwa die nächtliche Ausgangsbeschränkung, wieder zurückgenommen. Auch die Außengastronomie darf dann wieder öffnen.

Diffuses Infektionsgeschehen im Kreis

Warum die Zahlen im Kreis so hoch sind, lässt sich nicht genau erklären. „Die Anzahl der Neuinfektionen im Landkreis Südliche Weinstraße ist derzeit auf ein diffuses Infektionsgeschehen zurückzuführen. Einzelne Hotspots sind nicht zu identifizieren“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt, der aber bestätigt, dass derzeit auch Einrichtungen für Kinder und Jugendliche betroffen sind, was bei der ersten Welle nicht der Fall gewesen sei.

Wann die Bundesnotbremse greift oder wieder lockerlässt, hängt davon ab, wann das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite www.rki.de/inzidenzen den Inzidenzwert veröffentlicht. Das geschieht immer einen Tag später als beim Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz. Die Inzidenzen für das Land finden sich im Corona-Warn- und Aktionsplan Rheinland-Pfalz oder beim Landesuntersuchungsamt.

Wenn sich Maßnahmen ändern, wird dies von der Kreisverwaltung auf deren Homepage unter www.suedliche-weinstrasse.de bekanntgemacht, von der Stadt Landau unter www.landau.de.