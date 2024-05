Bekanntermaßen verlieh Rudolph von Habsburg im Jahr 1274 Landau die Stadtrechte. Eine historisch maßgebliche Rolle bei der Stadtwerdung spielte dabei offenbar der heutige Kreis SÜW. Eine historische Freundschaft.

Der eigentliche Grundstein für die heutige Stadt Landau liegt nämlich laut Recherchen des Kreises genau dort: An der Südlichen Weinstraße. Genauer gesagt: auf der Burg Landeck. Denn der „Stadtgründer“ Emich IV. von Leiningen-Landeck war im 13. Jahrhundert der regionale Territorialherr der Burg Landeck. Und diese galt es zu sichern, was Emich mit einer in der Ebene vorgelagerten Befestigung tat: Zu Land-Eck kam Land-Au. Ein Ort, der bereits wenige Jahre später auf Bitten von Emich die Stadtrechte durch Rudolph von Habsburg erhielt.

Gemeinsamer Katastrophenschutz

Bis heute gibt es zwischen Stadt und Kreis sehr viele thematische Überschneidungen und Anknüpfungspunkte, wie es in der Mitteilung des Kreises heißt. „Und dazu gehört nicht nur der gute Wein, der sowohl im Landkreis als auch im Stadtgebiet angebaut wird“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Kreis und Stadt sind zum Beispiel beide durch ihre Verwaltungsspitzen im Verwaltungsrat der Sparkasse Südpfalz vertreten sowie Gesellschafter des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße. Auch im Tourismus machen die beiden Kommunen gemeinsame Sache, etwa beim Verein SÜW, bei der Veranstaltungsgesellschaft Landau Südliche Weinstraße, der Vinothek „Par Terre“ und bei der Pfalzwein und Pfalz Touristik. Mit Blick auf Verwaltungsaufgaben haben Stadt und Kreis unter anderem eine gemeinsame Zulassungsstelle, das Gesundheitsamt und Veterinäramt, die alle bei der Kreisverwaltung ansässig sind.

„Gutes Trio“ mit Germersheim

Ebenso die Betreuungsbehörde und die Adoptionsvermittlung, die wiederum bei der Stadtverwaltung Landau ansässig sind. Auch im Katastrophenschutz arbeiten die Landau und der Kreis Südliche Weinstraße eng zusammen, haben gemeinsame interkommunale Einheiten und waren zuletzt wegen des jüngsten Unwetters im regen Austausch. „Gemeinsam mit der Stadt Landau und dem Landkreis Germersheim sind wir ein gutes Trio mit dem Ziel, die Südpfalz voranzubringen“, so der Landrat, der gemeinsam mit dem Kreisvorstand zum Jubiläum, das mit dem anstehenden Festwochenende gefeiert wird, gratuliert. „Die Stadt Landau und unser Landkreis teilen eine lange historische und kulturelle Verbindung“, resümiert Seefeldt.