Am Freitag gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil in der Weinstraße in Bad Bergzabern ein auffälliger Mann unterwegs sei und Gebäude bemalen würde. Zudem hätte es bereits lautstarke Streitereien mit Passanten gegeben. Nach einer weiteren Meldung hielt sich die Person zwischenzeitlich im Bürgerbüro der Verbandsgemeindeverwaltung auf und verhielt sich auch dort aggressiv. Da sich der Mann von Polizeikräften nicht beruhigen ließ und sich auch ihnen gegenüber aggressiv verhielt, wurden ihm Handfesseln angelegt. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten ein Stück Kreide, mit welchem der Mann zuvor die Außenwand der Sparkasse bekritzelt hatte. Der 31-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel und zeigte Verhaltensauffälligkeiten. Er wurde nach richterlicher Bestätigung vorübergehend in polizeilichen Gewahrsam genommen.