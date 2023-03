4,36 Millionen Euro erhält das Klinikum Landau-Südliche Weinstraße, Standort Bad Bergzabern, und 520.000 Euro gehen an das Vinzentius Landau aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes. Das teilen die SPD-Landtagsabgeordneten Florian Maier (Dammheim) und Alexander Schweitzer (Bad Bergzabern) mit. Wie berichtet, wird auf Landes- und Bundesebene an einer Reform gearbeitet, weil die Krankenhäuser strukturell über die Fallpauschalen unterfinanziert sind. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart aus Jockgrim hat sich mit den Geschäftsführungen der beiden Landauer Krankenhäuser ausgetauscht und fordert einen Inflationsausgleich. Nur so könnten die Einrichtungen die steigenden Kosten kompensieren.