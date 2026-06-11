Kontrollkräfte der haben bei Hochstadt mehrere Lastwagen beanstandet. Nach Angaben der Polizei ergaben Kontrollen auf dem Parkplatz der B272 bei Hochstadt acht Verstöße bei insgesamt zwölf überprüften Lastwagen. Die Polizei führte die Aktion am Mittwoch zwischen 9 und 13 Uhr durch. Dabei stellten die Beamten technische Mängel fest und beanstandeten die Ladungssicherung. Außerdem ahndeten sie Fahren ohne Fahrerlaubnis und einen Verstoß gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Darüber hinaus stellten sie Verstöße gegen die Gewerbeaufsicht und zollrechtliche Bestimmungen fest. Insgesamt waren dreizehn Kräfte aus den Polizeidirektionen Landau, Neustadt und Ludwigshafen im Einsatz, die auf die Kontrolle von Lastwagen spezialisiert sind.