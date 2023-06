Das Ende des Klinikum-Standorts Annweiler naht: Der Kreistag hat am Dienstag mit großer Mehrheit grünes Licht dafür gegeben, dass künftig nur noch die Standorte Bad Bergzabern und Landau betrieben werden. Morgen, Dienstag, wird der Landauer Stadtrat darüber entscheiden. Am Mittwoch müssen dann noch der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung des Klinikums die Umstrukturierung beschließen. Die stationären Abteilungen Geriatrie, Innere Medizin, Palliativmedizin und Belegabteilung Chirurgie werden nicht gestrichen, sondern an die beiden anderen Standorte verlegt, teilte Landrat Dietmar Seefeldt mit. 83 von 85 Mitarbeitern würden übernommen. Der Beschluss beinhaltet auch, dass die Liegenschaft in Annweiler an einen Investor mit sinnvollem Anschlussnutzungskonzept mit Gesundheitsausrichtun verkauft werden soll – die Stauferstadt soll von einem neuen Gesundheitskonzept nachhaltig profitieren. Die bisherigen externen Partner, die dort die Räumlichkeiten nutzen, aber organisatorisch nicht zum Klinikum gehören, können bleiben. Dies betrifft die chirurgische Praxis, die hausärztlich-internistische Praxis, die physiotherapeutische Praxis und das Dialysezentrum. Die Verantwortlichen beschäftigten sich bereits seit 2015 hinter verschlossenen Türen mit dieser Strukturveränderung. Der Landkreis SÜW und die Stadt Landau sind jeweils zu 50 Prozent Gesellschafter des Verbundkrankenhauses.