Eltern, die ein Nettoeinkommen in Höhe von mindestens 1900 Euro haben und deren Sprösslinge den Kinderhort in Bornheim besuchen, müssen bald höhere Beiträge bezahlen. Für ein Kind sind künftig 114 statt 108 Euro fällig, für zwei 82 statt 78 und bei drei Kindern sind dann 49 statt 47 Euro fällig. Hintergrund der Anhebung um fünf Prozent ist, dass ein Drittel der Personalkosten durch Elternbeiträge gedeckt sein sollte. Im vergangenen Jahr wurden rund 49.400 Euro durch Elternbeiträge erzielt, dem gegenüber standen Personalkosten in Höhe von 158.700 Euro. Die Änderung wurde in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates beschlossen.